Ереван, 4 марта, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Ереване задержан самолет российской авиакомпании «Сибирь», прибывший из Минеральных Вод, сообщает 4 марта пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян в посольстве США в Армении

По утверждению КГА, самолёт «не арестован». Тем не менее, он не может вылететь, так как «возникли проблемы между авиакомпанией и авиационными властями той страны, в которой зарегистрировано воздушное судно».

«Самолёт не арестован, временно приостановлено разрешение на его полëты», — указано в сообщении КГА.

По данным СМИ, задержанный самолёт выдан авиакомпании S7 в лизинг японской финансовой группой Sumitomo Mitsui.

Напомним, Япония присоединилась к новым антироссийским санкциям, объявленным странами Запада в ответ на спецоперацию по денацификации Украины.

Армения воздержалась от заявлений о поддержке антироссийских санкций, однако этот инцидент указывает на то, что Ереван готов реализовывать их «де факто».