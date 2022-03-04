Курск, , 19:03 — REGNUM Заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов взял под личный контроль ситуацию в поселке Теткино Глушковского района, где в ночь на 4 марта жилые дома пострадали от взрыва боевой машины, находящейся на ремонте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из областного аварийного резервного фонда выделены 166 м² стекла и другие строительные материалы. Специалисты устраняют повреждения, устанавливают стекла в жилых домах и социальных учреждениях. Работы координируют областной комитет ЖКХ и администрация Глушковского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Роман Старовойт ранее сообщил, что боевая машина находилась на ремонте на территории сахарного завода. Из-за короткого замыкания она загорелась и взорвалась, а в селе выбило стёкла. Пострадавших нет.

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