Мехико, , 19:03 — REGNUM Поставок вооружений на Украину со стороны Мексики не будет, сообщил 4 марта журналистам мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Gob.mx

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Назвав свою страну пацифистской, президент Мексики заявил, что Мехико «никуда не отправляет оружие». Мексика может, отмечает Обрадор, дать «защиту» нуждающимся, готова всем предоставить гуманитарную помощь.

Добавим, что это заявление сделано на фоне продолжающейся с 24 февраля российской спецоперации на Украине. НАТО отказалось отправлять свои силы в эту страну.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны РФ рассказали о гуманитарной помощи жителям Херсона