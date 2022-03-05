Кострома, , 11:59 — REGNUM Суд обратил в доход государства 2,6 килограмма драгоценных камней костромского предпринимателя. Об этом сообщает прокуратура Костромской области. Стоимость изъятого имущества превысила 30 млн рублей.

Алмаз Https://pixabay.com

Следствие доказало, что в конце 2021 года осужденный, владеющий ювелирной организацией, продал клиенту алмазы стоимостью 3 млн рублей. При них не имелось необходимых сертификатов, сделка была совершена без оформления документов. При обыске в доме фигуранта правоохранители обнаружили сапфиры, изумруды и рубины неизвестного происхождения на 27 млн рублей.

Рассмотрев уголовное дело суд признал мужчину виновным. Максимальная санкция статьи «Незаконный оборот драгоценных камней» в крупном размере предполагает 5 лет лишения свободы. С учётом смягчающих обстоятельств — признания вины, раскаяния и наличия у подсудимого малолетнего ребёнка суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромича осудили за поджог ювелирного завода

Читайте развитие сюжета: Суд пересмотрит дело об имуществе семьи экс-главы костромской полиции