Москва, 4 марта, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В пятницу, 4 марта, на внеочередном заседании Государственной думы был рассмотрен пакет законопроектов, которые призваны защитить экономику и граждан РФ в условиях новых санкций. Эти меры позволят правительству оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию и возникающие риски в разных сферах, — считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Плотников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Владимир Плотников

«В частности, предприятиям дано право на полугодовые кредитные каникулы, в течение которых они освобождаются от платежей. Решение, которое очень важно для аграрного сектора. Также правительство страны и регионы смогут продлевать сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Эти законодательные изменения направлены на обеспечение нормальной работы производства, стабильной выплаты зарплат, сохранение трудовых коллективов. Объявлен мораторий на проведение плановых проверок малых сельхозтоваропроизводителей в 2022 году. Принятый механизм будет действовать и в других отраслях. Вводится порядок, который позволит работать без продления лицензии, либо получать и продлевать лицензии по упрощенной процедуре, без уплаты необходимых пошлин», — отметил парламентарий.

«Правительство получит право в случае необходимости повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. Оперативные решения будут приниматься и в сфере социальной помощи, по соответствующим выплатам для отдельных категорий граждан. Принимая эти и другие меры, государство оказывает действенную поддержку как экономике, так и гражданам. Наша партия «Единая Россия» вместе с правительством продолжит работу по защите бизнеса и граждан от последствий санкций», — завершил свой комментарий Владимир Плотников.

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