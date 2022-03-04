Москва, , 18:56 — REGNUM В 2022 году ФосАгро откроет семь образовательных центров в российских вузах, среди которых Саратовский, Белгородский и Орловский государственные аграрные университеты. Это стало известно в ходе обсуждения направлений сотрудничества одного из крупнейших российских производителей удобрений с ведущими аграрными вузами страны. Оно состоялось в виде онлайн-вебинара на площадке Тимирязевской академии.

Кроме того, ФосАгро намерена создать Цифровую аграрную школу, в которой будут учиться студенты и работающие аграрии.

«Уже сформированы четыре пилотные образовательные программы: «Как продавать продукцию на маркетплейсах», «Агрономический интенсив для растениеводов», «Сертификация и декларирование сельхозпродукции» и «Эффективное управление хозяйством с применением цифровых инструментов», — сообщила Жанна Шалимова, начальник управления онлайн-маркетинга и электронной коммерции АО «Апатит».

По ее словам, программы рассчитаны на 2 — 4 недели обучения.

В своем приветствии на вебинаре замглавы Минсельхоза Максим Увайдов отметил высокую динамику сотрудничества ФосАгро и аграрных вузов. Его плодом стало создание образовательного центра компании в Тимирязевской академии. По словам Увайдова, открытие центра способствует развитию Тимирязевки как главного аграрного вуза России.

Ректор Тимирязевки Владимир Трухачев отметил общие интересы вуза и компании. Главный из них — подготовка квалифицированных кадров: агрономов, почвоведов, инженеров, технологов.

«ФосАгро, обладающая передовыми практическими и инновационными технологиями, помогает современным студентам быть в тренде развития передовых агротехнологий», — подчеркнул ректор.

По словам Трухачева, сотрудничество с ФосАгро развивается по нескольким направлениям: образовательной и научной составляющим, учебной и производственной практике, развитии практико-ориентированного обучения, профориентационной работе.

Директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин подчеркнул, что ФосАгро предлагает аграриям инновационную продукцию. Для ее применения нужны продвинутые специалисты. Поэтому в 2020 году ФосАгро и компания «Иннопрактика» создала в Тимирязевке образовательный центр по подготовке кадров для АПК. Занятия в нем транслируются в профильные университеты сельскохозяйственных регионов России. В 2021 году было проведено более 70 онлайн-лекций, в которых приняли участие более 6000 слушателей — студентов и преподавателей из России и стран СНГ.

«У ФосАгро с Тимирязевской академией получился хороший агломерат, — считает Михаил Стёркин. — На базовое образование, которое даёт Тимирязевская академия мы накладываем самые передовые инновации, которые на сегодняшний момент существуют».

По словам ректора Рязанского ГАТУ Александра Шемякина, «сотрудничество с ФосАгро в рамках создания образовательного центра — это отличная возможность для студентов стать участниками совместного образовательного проекта». Ректор Воронежского ГАУ Александр Агибалов рассказал, что в университете «используют потенциал компании в формировании профессиональных компетенций обучающихся посредством цикла онлайн-лекций «ФосАгро: От руды до еды», а ректор Орловского ГАУ Владимир Масалов — о сотрудничестве университета с ФосАгро «в учебном процессе, переподготовке, практико-ориентированном направлении и научно-исследовательской деятельности».

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