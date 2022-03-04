В Липецкой области голодная свинья напала на человека
Задонск, Липецкая область, 4 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Липецкой области село Нережа Задонского района в течение нескольких дней держала в страхе агрессивная голодная свинья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Жители села в феврале попросили защитить их от свиньи, которая напала на местного жителя, прокусив ему ногу. Мужчина был госпитализирован. Голодная свинья также убила несколько кур, телёнка и домашнюю собаку. Участковому, прибывшему на место, пришлось застрелить агрессивное животное.
Портал Gorod48 со ссылкой на главу администрации Юрьевского сельсовета Задонского района Николая Тюрина, местная семья уехала, оставив домашнее хозяйство на дочь-школьницу, но та, скорее всего, не кормила животных. Оголодавшая свинья сбежала и три дня бегала по деревне.