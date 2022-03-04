Задонск, Липецкая область, 4 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Липецкой области село Нережа Задонского района в течение нескольких дней держала в страхе агрессивная голодная свинья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Pixabay.com Свинья

Жители села в феврале попросили защитить их от свиньи, которая напала на местного жителя, прокусив ему ногу. Мужчина был госпитализирован. Голодная свинья также убила несколько кур, телёнка и домашнюю собаку. Участковому, прибывшему на место, пришлось застрелить агрессивное животное.

«Материалы проверки направили в административную комиссию при администрации Задонского района для принятия решения по факту нарушения требований общественной безопасности при содержании животных», — говорится в сообщении ведомства.

Портал Gorod48 со ссылкой на главу администрации Юрьевского сельсовета Задонского района Николая Тюрина, местная семья уехала, оставив домашнее хозяйство на дочь-школьницу, но та, скорее всего, не кормила животных. Оголодавшая свинья сбежала и три дня бегала по деревне.