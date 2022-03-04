Ташкент, 4 марта, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта встретился в Исламабаде с президентом Пакистана Арифом Алви, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием отношений стратегического партнерства между двумя странами.

«Подчеркнуто историческое значение нынешнего государственного визита президента Узбекистана в Пакистан, который придаст новый мощный стимул дальнейшему углублению взаимодействия», — говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено аспектам региональной безопасности и ситуации в Афганистане.

«Шавкат Мирзиёев поблагодарил Арифа Алви за радушный прием, выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с предстоящим национальным праздником — Днем Пакистана и пригласил посетить нашу страну в любое удобное время», — сообщает пресс-служба.