Москва, , 19:30 — REGNUM На территории оккупированной Украиной Волонвахи в Донецкой Народной Республике (ДНР) идут жёсткие уличные бои. Об этом 4 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналист отметил, что находится непосредственно в зоне боевых действий. По его словам, стрельба из стрелкового оружия не утихает, с периодичностью в 10 минут начинаются танковые обстрелы.

«В Волновахе настоящий ад. Стрельба из автоматов, пулеметов, гранатометов. Это обычный шум, как машины в Москве гудят и никто не обращает на это внимания, вот так на стрельбу из пулеметов и автоматов здесь уже не обращают внимание. Часто стреляют танки. Плюс грады и артиллерия. Там рулит ситуацией нацбат, который состоит из неонацистов. Ситуация очень тяжелая», — сказал Пегов.