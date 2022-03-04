Лондон, 4 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу, 4 марта, выросла на 30% и впервые в истории превысила $2400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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По состоянию на 17:30 мск стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного в Европе нидерландского хаба TTF достигла $2411,3 за тысячу кубометров, что на 30,6% выше расчётной цены предыдущего дня с учётом изменения валютных котировок.