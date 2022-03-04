Агаповка, Челябинская область, , 18:44 — REGNUM В Челябинской области СКР проводит проверку по факту нападения стаи собак на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает областное следственное управление.

Собака

State Farm

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле у главы управления Петра Решетникова.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Агаповском районе на территории посёлка Буранный. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

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