Агаповка, Челябинская область, 4 марта, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Челябинской области СКР проводит проверку по факту нападения стаи собак на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает областное следственное управление.

State Farm Собака

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле у главы управления Петра Решетникова.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Агаповском районе на территории посёлка Буранный. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.