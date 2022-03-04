Москва, 4 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе, запатентованные. Возможность собственного выпуска фармсубстанций зафиксирована в новом законе, который депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании 4 марта и одобрил Совет Федерации, рассказал журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия»).

ИА REGNUM Лекарства

«Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Д.И.Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира — и это только то, о чем я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год», — подчеркнул он.

По словам депутата, сегодня большую часть фармсубстанций Россия приобретает в Китае и Индии.

«Иногда наблюдается рост цен на те или иные ингредиенты, что связано с ростом цен в Китае в связи с последствиями коронавирусного кризиса. В ближайшее время ситуация с логистикой и поставками стабилизируется», — отметил Александр Мажуга.

Также, согласно новому закону, медицинские организации смогут закупать лекарственные препараты, медицинские изделия и расходные материалы для бесперебойного оказания помощи пациентам — по упрощенной системе.

«Кроме того, теперь правительство РФ вправе устанавливать порядок государственной регистрации лекарственных препаратов в случае их отсутствия. Напомним, еще в 2021 году был подписан закон о принудительном лицензировании лекарственных средств, при котором возможен выпуск препарата без согласия патентообладателя в целях охраны здоровья граждан», — сообщил Александр Мажуга.

Напомним, в пятницу, 4 марта, Государственная дума и СФ одобрили пакет мер, который обеспечит поддержку экономики, бизнеса и граждан в условиях беспрецедентных санкций. В части прямой поддержки граждан речь идет о предоставлении кредитных каникул на 6 месяцев для всех, кто имеет потребительские кредиты, поддержке занятости и рынка труда, а также о дополнительной индексации пенсий. Особое внимание уделено обеспечению лекарствами. Здесь на ближайшие два года вводится право делать закупки у единственного поставщика и ряд других мер, призванных обеспечить наш рынок и наших потребителей лекарственными средствами. Также вводятся дополнительные изменения и послабления при лицензировании производства лекарственных средств. Отдельный блок посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. Во многом он схож с мерами, принятыми во время пандемии — например, субъекты МСП смогут обратиться за предоставлением им «кредитных каникул». Также обеспечивается стабильность федерального и региональных бюджетов.

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