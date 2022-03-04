Львов, Украина, , 18:42 — REGNUM Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 5 или 6 марта, сообщил 4 марта журналистам советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Переговоры stresa

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Он также отметил, что пока переговоры продолжаются в Белоруссии — на этом настаивала Россия, но украинским властям хотелось бы провести встречи на территории Польши или Турции.

Напомним, второй раунд российско-украинских переговоров состоялся накануне, 3 марта, в Белоруссии в Беловежской пуще.

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