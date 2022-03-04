Ижевск, , 18:38 — REGNUM Из Сарапула 3 марта отправился гуманитарный груз в Ростовскую область, где в настоящее время находится множество эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Гуманитарная помощь futureatlas.com

В составе груза только продовольственные товары. Помощь была собрана с участием ассоциации фермерских крестьянских хозяйств и личных подворий жителей Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах и районах Приморья работают 40 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. По словам губернатора Олега Кожемяко, повсеместное открытие пунктов связано с тем, что в Россию стали активно прибывать беженцы — простые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Проводимая работа позволит оперативно оказать им всю необходимую помощь.

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