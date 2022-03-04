Лысогорский район, Саратовская область, 4 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Сотрудники саратовской службы спасения 4 марта на реке Медведица в Лысогорском районе провели ледовзрывные работы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

64.mchs.gov.ru Ледовзрывные работы в Саратовской области

Как заверили специалисты, данные мероприятия помогут избежать образования ледовых заторов и затопления обширных территорий паводковыми водами. Спасатели проводят подобные работы ежегодно. Для этого имеется подготовленная группа взрывников в составе областной службы спасения.

План проведения ледовзрывных работ реализуется до начала паводка и формируется по заявкам глав районов. По состоянию на 4 марта запланировано 12 мест подрыва, работы должны начаться с 14 марта.

ИА REGNUM напоминает, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что давать прогноз по половодью пока преждевременно, оперативные службы готовы ко всему, в том числе к наихудшему сценарию развития событий.

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