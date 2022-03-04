Москва, , 19:28 — REGNUM В оккупированном Украиной городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) складывается тяжелая ситуация. Об этом 4 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Журналист сообщил, что присутствует в зоне боевых действий в Донбассе и рассказал, что подразделения вооруженных сил ДНР ведут бои в пригородах населенного пункта.

«Обстановка очень горячая. Мы сегодня были и под Мариуполем, где продолжается зачистка окраин. Делать это очень сложно, потому что в многоэтажках сидит очень много снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков, которые не дают спокойно подвигнуться вглубь города. Бойцы ДНР стараются не повредить гражданскую инфраструктуру, из-за этого медленно, шаг за шагом продвигается эта зачистка», — сказал Пегов.

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