Ижевск, , 18:32 — REGNUM По состоянию на 4 марта, в Удмуртии находятся 15 жителей, эвакуированных с территории Донбасса и Украины. 13 человек остановились у родственников и знакомых, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пункт временного размещения в Ижевске Пресс-служба правительства Удмуртии

В настоящее время в пункте временного размещения в Ижевске находятся двое жителей Харькова — отец и дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, c 21 февраля на территории Удмуртии введен режим повышенной готовности. Решение о вводе такого режима было принято в связи с ожиданием прибытия эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик.

В Ижевске для приема жителей Донбасса подготовили два пункта временного размещения на 90 и 140 мест.

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