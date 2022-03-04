Тюмень, , 18:31 — REGNUM В Тюмени задержан директор филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. Об этом сообщает «Накануне.RU» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

В компании изданию сообщили, что оказывают всестороннее содействие правоохранителям. По какой причине было произведено задержание, не известно. Сообщается лишь об обысках в филиале.

В СУ СКР по Тюменской области данную информацию не комментируют.

АО «Россети Тюмень» — крупнейшая в Западной Сибири и вторая по величине в Российской Федерации распределительная электросетевая компания.