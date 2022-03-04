Тюмень, 4 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Тюмени задержан директор филиала АО «Россети Тюмень» Кирилл Стрельцов. Об этом сообщает «Накануне.RU» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

В компании изданию сообщили, что оказывают всестороннее содействие правоохранителям. По какой причине было произведено задержание, не известно. Сообщается лишь об обысках в филиале.

В СУ СКР по Тюменской области данную информацию не комментируют.

АО «Россети Тюмень» — крупнейшая в Западной Сибири и вторая по величине в Российской Федерации распределительная электросетевая компания.