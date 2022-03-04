Москва, 4 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России 2021/22 встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Матчи четвертьфиналов пройдут в период с 19 по 21 апреля 2022 года. Об этом стало известно после жеребьевки, которая транслировалась на телеканале «Матч ТВ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

В 1/8 финала «армейцы» одержали минимальную победу над «Сочи» со счетом 2:1 благодаря дублю защитника сборной России Игоря Дивеева. «Красно-белые» в параллельном матче разгромили «Кубань» со счетом 6:1.

Последний матч ЦСКА со «Спартаком» завершился уверенной победой подопечных Алексея Березуцкого со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Юсуф Языджи (49') и Бахтиер Зайнутдинов (79' Иван Обляков).