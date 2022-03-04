Москва, , 18:30 — REGNUM Все установки президента в отношении специальной военной операции РФ на Украине, и тех причин, которые привели к ней — «абсолютно адекватная, четкая и ясная оценка», считает член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов.

Константин Долгов Council.gov.ru

«Что касается оценки хода операции — полностью согласен, операция развивается в соответствии с теми целями и задачами, которые были поставлены — денацификация и демилитаризация Украины, защита населения Донбасса, в том числе и российских граждан, И эти задачи последовательно решаются. И очень важно, что президент, расставив все точки над «i» сказал публично, на фоне тех фейков и дезинформации, которые сознательно льются в сеть при помощи запада, да и у нас внутри некоторые пытаются этим заниматься, и очернять действия наших ВС, что все задачи спецоперации будут выполнены», — отметил сенатор в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Это очень важно, и важно, что президент акцентировал силу нашей страны, которая состоит в единстве. Эта сила всегда помогала нам преодолевать все сложности, и выходить победителем. И сейчас, несомненно, тоже так будет. Президент акцентировал внимание на многонациональности нашей страны, когда, отдавая дань памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, сказал, что сам себя он чувствует представителем самых разных национальностей, проживающих в России. Потому что у подвига нет национальности, как нет национальности у стремления защищать Родину, защищать интересы свой страны. Все патриотически настроенные люди нашей страны сейчас поддерживают президента, и это принципиально важно. Принципиально важно сплотиться вокруг президента, вокруг руководства страны и, конечно, поддержать наши ВС. Нашим ребятам очень нужна помощь, и об этом президент сказал еще при посещении строительства Национального космического центра», — подчеркнул Константин Долгов.

«Сейчас надо не заниматься очернительством, не выливать в публичную сферу непроверенную или заведомо ложную информацию, какие бы не были у кого взгляды и пристрастия. Особенно людям, которые получают государственные зарплаты. Необходимо сплотиться вокруг нашего президента и главнокомандующего. Нужно поддержать его, нужно поверить, и в этот период необходимо выстоять. Тем более, сейчас на нас наложены очень тяжелые, абсолютно политизированные санкции. Их задача — удушить, расшатать, сдержать развитие России, выбросить ее с мировых рынков, из международных структур», — рассказал член Совета Федерации.

«Для наших граждан сейчас настал «момент истины». Оценки президента сейчас очень важны, и они реально падают на благодатную почву в том, что касается значительного, я бы сказала даже — подавляющего числа наших граждан, независимо от их политических взглядов. Речь сейчас должна идти не об этом, речь должна идти о том, что сейчас очень тяжелый, но очень важный период для страны, и в этот период мы должны максимально сплотиться», — подчеркнул парламентарий.

«У военных есть выражение «держать строй». Вот сейчас нам именно надо «держать строй». Потому что сейчас ищут любую трещину, пытаются разъединить нас, пытаются посеять семя сомнения в обществе. Те решения, которые посеял президент — непростые, но единственно верные. Другого выбора не было. Это тот вариант, когда эти решения — наилучшие решения, они обернуться наименьшими потерями по сравнению с тем, какими были бы потери, если бы эта операция не была начата, если бы мы допустили очень серьезный конфликт с участием НАТО, с участием Украины, у которой могло появиться ядерное оружие, и где, по сути, пока еще правят националисты. Но осталось им недолго», — завершил свой комментарий Константин Долгов.