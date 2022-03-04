Вологда, , 18:29 — REGNUM Вологодские власти укрепят продовольственную безопасность с помощью поддержки фермерства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, в первую очередь будет расширен список хозяйств, которые могут рассчитывать на грантовую поддержку.

Фермер в поле (сс) Christopher Griner

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До 2022 года финансовая поддержка предоставлялась только по одному из направлений деятельности животноводства: разведение и содержание крупного рогатого скота; разведение и содержание овец, или коз, или птицы, или кроликов, разведение рыбы.

В этом году в список включены овощеводы и картофелеводы — данные хозяйства также смогут участвовать в конкурсном отборе.

На поддержку фермеров из бюджета региона выделена сумма в размере 19,4 млн. рублей.

«Предоставление гранта — это возможность оказать действенную поддержку крестьянским хозяйствам, что поспособствует повышению объемов производства, улучшению качества сельскохозяйственной продукции. Глобальная цель правительства — сохранение продовольственной безопасности региона», — отметил начальник департамента сельского и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Напомним, грантовая поддержка на развитие семейных ферм крестьянским хозяйствам предоставляется с 2012 года. За эти годы денежные средства получили 44 фермера, максимальный размер — 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти не ожидают резкого скачка цен на продовольствие.