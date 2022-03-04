Липецк, 4 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Липецкой области запасов сахара на сахарных заводах достаточно. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 4 марта заявил глава региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Сегодня по моему поручению вице-губернатор Игорь Кремнёв встретился с представителями сахарных заводов области. Обсуждали вопрос бесперебойного обеспечения жителей области этим продуктом. Отрасль работает в штатном режиме. Действуют шесть сахарных заводов. В прошлом году на них было обновлено оборудование. Проведена реконструкция ТЭЦ, построены склады для хранения сахара и мелассы. По итогам 2021 года заводы региона произвели 794,6 тысячи тонн сахара. На сегодняшний день складские запасы сахара составляют около 250 тысяч тонн», — отметил Артамонов.