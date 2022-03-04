Москва, , 18:24 — REGNUM Министерство финансов России с 9 марта приостанавливает размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом уточняется, что все обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков «подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки», банки-агенты продолжат их обслуживание и выкуп.

В Минфине напомнили, что в соответствии с условиями эмиссии и обращения ОФЗ-н, владельцы данных облигаций имеют право на получение их номинальной стоимости при их погашении, а также купонного дохода в сроки, установленные для соответствующего выпуска, и вправе предъявить эти облигации к выкупу в любой день.