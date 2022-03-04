4 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге на «Газпром арена» 4 марта прошёл матч между командами «Зенит» и «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе «Зенита» дубль оформили Андрей Мостовой (17, 62) и Юри Алберто (24, 45). Также по голу в ворота противников забили Александр Ерохин (36) и Артём Дзюба (86).

Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков», — сказал главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Александр Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Зенит» перед началом матча с командой «Камаз» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Камаз» Роман Янушевский и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Юрий Кириллов и игрок команды «Зенит» Нуралы Алип Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Зенит» Михаил Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев и игроки команды «Камаз» Руслан Аюкин, Александр Куликов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Камаз» Александр Смирнов и игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Камаз» Виктор Свежов и игрок команды «Зенит» Александр Ерохин Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин и игрок команды «Зенит» Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу на стадионе «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Камаз» Сергей Морозов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Юри Алберто Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Юри Алберто и игрок команды «Камаз» Сергей Морозов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Зенит» Александр Ерохин и Андрей Мостовой радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Вячеслав Караваев и игрок команды «Камаз» Руслан Аюкин Дарья Драй © ИА REGNUM Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Артем Дзюба Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип Дарья Драй © ИА REGNUM Матч между командами «Зенит» и «Камаз» в рамках Кубка России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Камаз» Сергей Морозов и Булат Садыков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Вильмар Барриос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

Следующий матч «Зенит» проведёт в понедельник, 7 марта. На своём поле зенитовцы примут «Уфу».