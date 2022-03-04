Киров, , 18:16 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска Кировской области пресекли незаконную деятельность лжеюридической компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенник Metapop.com

По данным полицейских, в январе 2021 года двое уроженцев Саратовской области открыли в Кирове фирму по оказанию юридических услуг местным жителям. В ходе консультаций, которые были бесплатными, сотрудники фирмы уговаривали клиентов оформить договоры на оказание платных услуг на суммы от 30 до 100 тыс. рублей. Многие клиенты оплачивали договоры кредитными деньгами.

В дальнейшем услуги не оказывались или оказывались формально. У большинства работников компании не было юридического образования. Жертвами лжеюристов стали более 60 человек, по предварительной оценке.

В настоящее время двоим фигурантам уголовного дела, которые и открыли офис компании предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале будут судить жителя Югры. Он похитил у женщины 1 млн рублей, обещав помочь той в признании ее банкротом.

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