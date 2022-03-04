Владимир, , 18:13 — REGNUM Во Владимирской области уровень заболеваемости COVID-19 снижается во всех возрастных группах. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Артём Осипов.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Амбулаторно-поликлиническая сеть переходит на обычный режим работы, а возможность оформления больничного листа в дистанционном формате в ближайшее время будет исключена.

«На текущий момент эпидситуация заметно улучшилась, поэтому рекомендую гражданам ревакцинироваться от коронавируса именно сейчас. В период пандемии повторную вакцинацию необходимо проходить каждые полгода, чтобы сохранить иммунный статус к очередной волне коронавируса. Вакцинацию лучше проходить вне стен медучреждения — в прививочных пунктах, развёрнутых в общественных местах. Там гораздо меньше риск столкнуться с носителями новой коронавирусной инфекции», — сказал Осипов.

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