Владимир, 4 марта 2022, 18:13 — REGNUM Во Владимирской области уровень заболеваемости COVID-19 снижается во всех возрастных группах. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Артём Осипов.
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Амбулаторно-поликлиническая сеть переходит на обычный режим работы, а возможность оформления больничного листа в дистанционном формате в ближайшее время будет исключена.
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