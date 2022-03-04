Пенза, 4 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2021 году зарегистрировали 18 случаев описторхоза, из них четыре случая приходится на детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

U.S. Fish and Wildlife Service Рыба

Природными очагами описторхоза в Пензенской области остаются Бессоновский, Лунинский и Шемышейский районы.

По данным ведомства, заболеваемость усугубляется увеличением в рационе питания жителей прибрежных городов и поселков количества рыбы и рыбопродуктов домашнего приготовления, ростом числа рыбаков-любителей и браконьеров, неконтролируемым вывозом рыбы и рыбопродуктов из очагов описторхоза и дифиллоботриоза, реализацией рыбы и рыбопродуктов на несанкционированных рынках.

Заражение происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде.

Описторхоз — одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Предотвратить заражение позволит процесс приготовления рыбы в течение 15 минут с момента закипания; во время жарки в распластанном виде и обязательно в масле — до 20 мин; при засолке мелкую рыбу употребляют после 14 дней, крупную (свыше 25 см) после 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.

Также личинки, вызывающие паразитарное заболевание, погибают при температуре в минус 40 градусов (в толще рыбы) в течение семи часов.

ИА REGNUM ранее сообщало, любителям рыбы следует помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами. Самыми распространенными из них являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.

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