Владимир, , 18:08 — REGNUM Во Владимирской области создан достаточный запас лекарственных средств, заявил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Артём Осипов.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перебоев с поставкой лекарств не отмечается. Департамент здравоохранения дополнительно направил средства на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан на первое полугодие: по региональной льготе — 250 млн рублей, по федеральной льготе — 65 млн рублей, на приобретение специального питания — 10 млн рублей. Создан резерв лекарств в объёме 140 млн рублей для пациентов с болезнями системы кровообращения.

В больнице также сформирован запас лекарств. Для лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне все препараты законтрактованы, поставки ожидаются в установленные сроки по графикам.