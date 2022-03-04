Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Ныне не действующее петербургское унитарное госпредприятие «Завод МПБО-2» выплатило 11 млн рублей за причинённый вред экологии. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Полигон «Новоселки» Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующий иск в адрес МПБО-2 был выдвинут Северо-Западным межрегиональным управлением надзорного ведомства.

Мусорный завод получил штраф за недобросовестную утилизацию твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на мусорном полигоне «Новосёлки» ещё в 2016 году. Тогда предприятие недоплатило необходимую сумму, в результате чего образовалась недоимка по плате за выбросы в атмосферу в размере 2,2 млн рублей, а за размещение ТКО — 8,8 млн рублей.

Однако после того, как Росприроднадзор доказал в суде обоснованность своих требований, а решение суда по этому делу вступило в силу, необходимая для оплаты сумма была перечислена.

Напомним, после пользования СПб ГУП «Завод МПБО-2» на арендной основе «Невский экологический оператор» (НЭО) приобрёл площадку для строительства мусороперерабатывающего завода.

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