Москва, , 18:08 — REGNUM О готовящейся украинскими националистами в городе Харькове провокации с участием журналистов с Запада сообщил 4 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Российское оборонное ведомство располагает информацией, что в Киевском районе Харькова на улице Жилярди размещены реактивные системы залпового огня. Украинские боевики установили их между домами на территории частного сектора.

Жителям украинские боевики не дают покидать дома. К настоящему моменту установки находятся в готовности к обстрелу подразделений российских Вооружённых Сил, находящихся вне города.

Конашенков «Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова».

Представитель российского ведомства добавил, что эту «акцию» украинская сторона намеревается «снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам».

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