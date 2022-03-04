В Харькове готовится провокация с участием западных журналистов
Москва, 4 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. О готовящейся украинскими националистами в городе Харькове провокации с участием журналистов с Запада сообщил 4 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Российское оборонное ведомство располагает информацией, что в Киевском районе Харькова на улице Жилярди размещены реактивные системы залпового огня. Украинские боевики установили их между домами на территории частного сектора.
Жителям украинские боевики не дают покидать дома. К настоящему моменту установки находятся в готовности к обстрелу подразделений российских Вооружённых сил, находящихся вне города.
Представитель российского ведомства добавил, что эту «акцию» украинская сторона намеревается «снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам».