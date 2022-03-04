Лондон, 4 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Британский актёр Роберт Паттинсон признался в том, что взял необычный атрибут после окончания съёмок кинокомикса «Бэтмен». Информацию об этом приводит портал KinoNews 4 марта.

Скриншот YouTube Фильм «Бэтмен»

По словам актёра, киностудия Warner Bros. запретила забирать какой-либо реквизит, однако ему удалось стащить несколько пар носков, в которых он исполнял роль супергероя. Таким образом, Паттинсон обзавёлся уникальным памятным сувениром.

Ранее премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза в России была отменена. Причиной отмены показа картины стало проведение спецоперации на территории Украины.