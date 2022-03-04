Ижевск, , 17:59 — REGNUM В Ижевске столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda. В результате аварии пострадали пятеро пассажиров микроавтобуса, в том числе двое детей, сообщает первый отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 14:50 по местному времени на улице Петрова.

Водитель автомобиля столкнулся с микроавтобусом при выезде со второстепенной дороги.

Все пятеро пострадавших доставлены в медицинские организации. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на прошлой неделе произошло ДТП с участием автобуса, в котором получили травмы пять человек. Предварительно в полиции установили, что 30-летний водитель фуры DAF не справился с управлением на заледенелой дороге и столкнулся с автобусом Fiat Ducato, в салоне которого находились 14 пассажиров.

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