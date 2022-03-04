Берлин, , 17:58 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его немедленно остановить военную операцию на Украине, сообщает 4 марта пресс-служба правительства Германии.

Апофеоз. Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению пресс-службы, также Шольц призвал обеспечить доступ гуманитарной помощи в зоны боев.

В свою очередь, отмечают в Берлине, Владимир Путин проинформировал Шольца о том, что в ближайшие несколько дней вероятно проведение третьего раунда российско-украинских переговоров.

В итоге Шольц и Путин договорились продолжить переговоры по Украине, отмечает пресс-служба кабмина.

Напомним, ранее Шольц заявил, что считает «смешными» сообщения о геноциде народа Донбасса, продолжавшегося восемь лет.

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