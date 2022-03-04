В ФРГ заявили, что Шольц призвал Путина остановить операцию на Украине
Берлин, 4 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его немедленно остановить военную операцию на Украине, сообщает 4 марта пресс-служба правительства Германии.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Апофеоз. Олаф Шольц
По утверждению пресс-службы, также Шольц призвал обеспечить доступ гуманитарной помощи в зоны боев.
В свою очередь, отмечают в Берлине, Владимир Путин проинформировал Шольца о том, что в ближайшие несколько дней вероятно проведение третьего раунда российско-украинских переговоров.
В итоге Шольц и Путин договорились продолжить переговоры по Украине, отмечает пресс-служба кабмина.
Напомним, ранее Шольц заявил, что считает «смешными» сообщения о геноциде народа Донбасса, продолжавшегося восемь лет.