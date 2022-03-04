Вологда, 4 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В магазинах Вологодской области пока нет сбоев в поставках продовольствия, сообщает правительство региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В продуктовом магазине

«Вологодские производители и пищевая промышленность обеспечивают продовольственную безопасность региона в значительной мере. Резкого роста цен на продовольственные товары отечественного производства мы не прогнозируем, — подчеркнул замгубернатора Михаил Глазков. — Правительство страны и региона, помимо традиционных форм и объемов господдержки, прорабатывает дополнительные меры по балансировке ситуации, в том числе методами регулирования, заключения соглашений о сдерживании цен на социально значимые продукты, предоставления ряда льгот и снижения административно-контрольной нагрузки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области начал работу антисанкционный штаб.