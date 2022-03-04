Вашингтон, 4 марта, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Американский рэпер Джек Харлоу примет участие в съёмках перезапуска картины «Белые люди не умеют прыгать». Соответствующую информацию приводит Yahoo News 4 марта.

NME Рэпер Джек Харлоу

Известно, что музыкант сыграет главную роль в будущей ленте. Стоит отметить, что участие в фильме «Белые люди не умеют прыгать» станет кинодебютом для Харлоу.

Напомним, что «Белые люди не умеют прыгать» является баскетбольной комедией, выпущенной в 1992 году. Главные роли в кинопроекте сыграли Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон.