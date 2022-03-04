Казань, 4 марта, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 5 544 044 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Pixabay.com Лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За прошедший день в регионе осуществили 12 319 тестирований на коронавирус. Проводят обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по сравнению с предыдущей неделей количество заражений коронавирусом снизилось почти на 30%.

Читайте также: В Татарии за сутки после COVID-19 выписались более 4 тыс. человек