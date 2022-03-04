Берн, 4 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Ряд категорий товаров теперь нельзя будет экспортировать в Россию из Швейцарии, говорится в опубликованном 4 марта заявлении швейцарского Федерального совета. Это решение принято на фоне ситуации на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Уточняется, что на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине, власти Швейцарии запретили экспорт в РФ «товаров двойного назначения — вне зависимости от их конечного использования или пользователя».

Также запрещён экспорт тех товаров, которые «могут способствовать совершенствованию российской военной сферы» и усилить технологические возможности или могут помочь «развитию оборонного сектора и безопасности» РФ.

Швейцария также запретила продажу в Россию ряда категорий товаров и услуг в нефтяном секторе. Запрещён и экспорт определённых товаров и технологий, которые можно использовать в авиации и в космической отрасли.