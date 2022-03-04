Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Вестибюль станции «синей» ветки Петербургского метрополитена «Пионерская» меняет режим работы из-за капитального ремонта. Об этом 4 марта предупреждает пресс-служба городской подземки.

Станция «Пионерская» метрополитена Петербурга Пресс-служба Петербургский метрополитен

Так, с 5 марта по 7 ноября 2022 года вход в вестибюль со стороны проспекта Испытателей будет закрыт.

«Вход на станцию будет осуществляться с Богатырского проспекта», — отметили в пресс-службе метро.

Напомним, на проведение ремонтных работ на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге потратят до 200 млн рублей.

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