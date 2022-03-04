Симферополь, 4 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Схроны с оружием и боеприпасами обнаружены на территории Ленинского и Симферопольского районов Республики Крым, об этом 4 марта сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Как уточняется, схроны были устроены вблизи населённых пунктов, их тщательно замаскировали строительным мусором.

«Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов», — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ изъяли также металлическую трубу, начинённую зарядом из тротиловых шашек, восемь электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковую мину.

По данному фактуСледственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Устанавливаются лица, причастные к созданию схронов.