Архангельск, , 17:45 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от ковида прошли более 510 тысяч человек, среди них 167 — подростки, сообщает оперштаб.

Вакцинация Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Первый этап вакцинации в регионе прошли 531 823 человека, в том числе 386 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ране региональный минздрав сообщил о достаточном уровне коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции.