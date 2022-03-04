Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Почти 600 технических специалистов, работающих на газету The New York Times, проголосовала за вступление в профсоюз, сообщает 4 марта Reuters.

Офис New York Times Digiart2001

Голосование прошло на фоне претензий сотрудников по поводу незаконного вмешательства руководства газеты в создание профсоюза, за который проголосовали 404 человека, а 88 высказались против, согласно данным национального совета по трудовым отношениям США (NLRB).

Отныне профсоюз Times Tech Guild является крупнейшим профсоюзом технических работников в США, согласно данным NewsGuild. Пресс-секретарь The New York Times заверила, что компания надеется заключить с профсоюзом контракт.

Отметим, что недавно на газету поступила жалоба, поскольку в мае 2021 года руководство запретило некоторым сотрудникам поддерживать профсоюз.

Напомним, ранее национальный совет по трудовым отношениям СШ разрешил работникам Amazon провести на четырех складах компании голосование за официальное объединение сотрудников в профсоюз.

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