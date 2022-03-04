Архангельск, , 17:39 — REGNUM В торговых и досуговых центрах Архангельской области отменили обязательную термометрию Соответствующее изменение в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор региона, сообщает областное правительство.

Электронные градусники 13 сентября — обязательный атрибут на каждом участке Наталья Диева © ИА REGNUM

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«Также исключается требование о посещении торговых центров несовершеннолетними только в сопровождении взрослых, в самих ТРЦ возобновляется работа детских комнат, аттракционов и тематических парков», — сообщили в ведомстве.

На спортивные мероприятия теперь могут быть допущены зрители при условии сохранения 50-процентного заполнения трибун и рассадки через кресло. Подобные требования сохраняются в отношении культурно-досуговых, концертных организаций и театров.

Снимается запрет на работу в организациях общепита детских комнат, танцевальных площадок, караоке, на проведение тематических вечеров. Запрет на курение кальянов и масочный режим в общественных местах пока сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Архангельской области сообщил о возобновлении оказания плановой медпомощи.