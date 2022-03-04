Саратов, , 18:01 — REGNUM В Саратовской области в 2022 году вырастет совокупный объем господдержки обрабатывающих производств, реализующих инвестпроекты. Первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Александр Изтлеуов подчеркнул крайнюю востребованность мер господдержки в условиях санкций.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Приоритет при их предоставлении определен — это модернизация и техническое перевооружение существующих производств, а также реализация новых инвестиционных проектов», — отметил он.

В текущем году федеральное софинансирование вырастет в 1,5 раза — до 42,8 млн рублей. Общий объем поддержки с учетом бюджета Саратовской области составит 66,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

По словам первого замминистра, значительную часть средств направят на субсидирование модернизации и технического перевооружения предприятий, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства запустила на «Сервисе 360°», созданном для обратной связи с предпринимателями и оказания им поддержки, прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций.

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