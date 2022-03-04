Ижевск, , 17:35 — REGNUM Западные санкции дадут IT-отрасли Удмуртии дополнительные возможности для развития, поскольку в период перестроения бизнесом цепочек поставок увеличится спрос на IT-решения. Об этом заявил министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в настоящее время IT-компании рассматривают вопрос переориентации с рынков Европы и США на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и стран ближнего зарубежья.

«Для себя мы видим именно возможности роста и накопления компетенций, которые раньше закрывались зарубежными поставщиками. Мы считаем, что спрос на IT-продукты не только не упадет, но еще и усилится, прямо в моменте», — цитирует министра «Интерфакс-Поволжье».

Меджитов пояснил, что для целого ряда предприятий потребуется перестроение цепочек поставок, логистики, а это приведет к необходимости искать новые информационные решения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января текущего года, в IT-отрасли на территории Удмуртии работают 813 организаций со средней численностью сотрудников около 9,2 тыс. человек. Средняя зарплата по итогам января-ноября 2021 года выросла на 2,5% — до 47,2 тыс. рублей.

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