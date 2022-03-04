Москва, , 17:35 — REGNUM В РФ не следует ждать дефицита строительных и отделочных материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала призывы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина не снижать в регионах РФ темпы строительства.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Регионы смогут выполнить распоряжение и сохранить темпы строительства в отношении тех объектов, строительство которых не зависит от импорта отделочных и строительных материалов, — сказала она. — Сложившаяся ситуация, с одной стороны, может способствовать дальнейшему развитию российского производства строительных материалов, а, стало быть, и появлению новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволит поддержать занятость в связи с уходом зарубежных компаний с части рынка».

Как полагает эксперт, государственная поддержка производителей строительных материалов и оперативный поиск поставщиков в странах Азии создаст дополнительные стимулы для развития отрасли и обеспечит выполнение намеченных планов строительства в регионах.

«Результатом перехода страны к стратегии импортозамещения с 2014 года является то, что в настоящее время импорт строительных материалов, по разным оценкам, составляет 4−5%, следовательно, дефицита строительных и отделочных материалов ожидать не следует», — сказала Панина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ ликвидность объектов жилья снижается из-за роста ставок по ипотечному кредиту.

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