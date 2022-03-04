Рига, , 17:34 — REGNUM С полок латвийских магазинов пропали соль и пищевая сода, так как они были российского и белорусского происхождения. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Сода пищевая Soda.ru

Причин у произошедшего две. Во-первых, по инициативе руководства крупнейших торговых сетей Прибалтики в ответ на операцию РФ на Украине из продажи изъята пищевая продукция, произведенная в России и Белоруссии. Во-вторых, из-за ажиотажного спроса эту продукцию активно раскупали все последние дни.

«Есть отдельные продукты, на которые вырос спрос. Это продукты, которые можно долго сохранять. В основном, это бакалея. Макароны, гречка, консервы, соусы и также соль», — прокомментировала представительница торговых сетей Maxima Лиене Дупате-Угуле.

Она сообщила, что нехватку соли удастся восполнить в ближайшие дни. Уже можно купить мелкую соль или гималайскую соль от других производителей. В эти дни полный процесс производства соли организован в Литве, а сырье поставляется из Пакистана и Польши.

«Соль грубого помола есть на наших складах. И она в ближайшее время будет привезена. Нет оснований для беспокойства», — заявила Дупате-Угуле.

Куда серьезнее проблема с нехваткой пищевой соды. Несмотря на то, что фасуют ее в самой Латвии, исходный материал — исключительно российский. На предприятии Valdo уже сообщили журналистам, что пока продавать нечего.

Чтобы заменить российское сырье, они ведут переговоры с турецкими производителями, и пытаются связаться с польскими. Цена на соду, когда она появится в Латвии, вырастет, прогнозируют представители торговых сетей.